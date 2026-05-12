72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananları belli oldu

Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananları açıklandı. Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilen ödülün bu yılki sahibi, ilk kitabı “Sardunyalar Güneşe Bayılır” ile Başak Arslan oldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü ise “Maviden-Deniz Güzeldir” adlı kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu’na layık görüldü. Yazarlar ödüllerini, İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nde edebiyat ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle aldı.

BAŞAK ARSLAN 72. SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI’NI KAZANDI

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen ve rekor sayıda başvuru alan Sait Faik Hikâye Armağanı’nda ödül, Başak Arslan’ın “Sardunyalar Güneşe Bayılır” adlı kitabına verildi. Seçici kurul, Arslan’ın yalın anlatımı, oturmuş dili ve aile içi ilişkilere odaklanan duyarlı atmosferi nedeniyle kitabı ödüle değer buldu. 2025 yılında Sel Yayıncılık tarafından yayımlanan eser, yazarın ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ VECDİ ÇIRACIOĞLU’NA VERİLDİ

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına geçtiğimiz yıl ilk kez verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu yıl sahibini buldu. Ödül, Rumelikavağı’ndaki balıkçıların hikâyesini özgün bir dille anlatan “Maviden-Deniz Güzeldir” adlı kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu’na verildi. Çıracıoğlu, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.

ÖDÜL TÖRENİ PERA PALAS’TA DÜZENLENDİ

Yazarlar, ödüllerini 11 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nde düzenlenen törenle aldı. Törene şairler, yazarlar, yayınevi temsilcileri, akademisyenler ile edebiyat ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Başak Arslan’a ödülünü İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

ADNAN BALİ: “ANLAM ANCAK İNSANLA MÜMKÜN OLUR”

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 72. Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada ödülün insanı anlamaya ve anlatmaya adanmış bir ömrün mirasını yaşattığını söyledi. Bali, Sait Faik’in çoğu zaman fark edilmeyen insanları ve hayattan izleri anlattığını belirterek, “İnsana dokunmayan rakamlara dokunamaz. Sayılar birçok şeyi ölçebilir ama anlam üretemez. Anlam ancak insanla, insanın duygularına, düşüncelerine, yüreğine hitap etmekle mümkün olur” ifadelerini kullandı.

OĞUZ GÜLEÇ: “SAİT FAİK’İN MİRASI YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Sait Faik’in yalnızca Türk edebiyatında değil, Darüşşafaka’daki çocukların değişen hikâyelerinde de kalıcı izler bıraktığını vurguladı. Güleç, Sait Faik’in eserlerinden elde edilen gelirlerin yıllar boyunca öğrencilerin eğitimine katkı sunduğunu belirterek, “Sait Faik’in mirası çocuklarımızın aydınlık geleceğinde ve yazarlarımızın kalemlerinde yaşamaya devam edecek” dedi.

BAŞAK ARSLAN: “BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURUR”

Ödülün sahibi Başak Arslan, Sait Faik Abasıyanık gibi “her şeyi bir insanı sevmekle” başlatan bir ustanın izinde bu ödüle layık görülmenin kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu söyledi. Arslan, kitabı büyük iddialarla yazmadığını belirterek, şu an hissettiği duygunun bir varıştan çok onaylanma sevinci olduğunu ifade etti. Yazar, ödülün kendisine “yazmaya devam et” diyen bir işaret gibi geldiğini dile getirdi.

VECDİ ÇIRACIOĞLU: “SAİT FAİK BENİM İÇİN BİR LİMANDI”

Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün sahibi Vecdi Çıracıoğlu ise Sait Faik’in çocukluğundan beri hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi. Çıracıoğlu, Sait Faik’i “12 yaşımdan beri elimden tutan amcam” sözleriyle anlatarak, onun kitaplarının yaşamı boyunca sığındığı bir liman olduğunu ifade etti. Yazar, Sait Faik’in adını ve eserlerini yaşatmak adına verilen bu ödülü almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI 1955’TEN BU YANA VERİLİYOR

Sait Faik Hikâye Armağanı, 1955 yılında yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kuruldu. 1964 yılından bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından verilen ödül, her yıl Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanıyor. Edebiyat dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Armağan, 2012’den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor. 2025 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle ödül, Türkiye İş Bankası’nın da iş birliğiyle verilmeye başlandı.