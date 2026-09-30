Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

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İdris Aybirdi ile evliliğini noktalayan eski voleybolcu, model ve Survivor yarışmacısı Sahra Işık Sahra Işık, boşanmanın ardından kullanmaya devam etmek zorunda kaldığı eski eşinin soyadıyla ilgili istediği değişikliği sonunda yaptı. Instagram profilinde yer alan “Aybirdi” soyadını kaldıran Işık, yaşadığı mutluluğu dikkat çeken sözlerle duyurdu.

"BU SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Sahra Işık'ın profilindeki soyadı daha önce de dikkat çekmişti. İdris Aybirdi ile yollarını ayırmasına rağmen Instagram hesabında “Aybirdi” soyadının kalması üzerine Işık, bunun kendi tercihi olmadığını açıklamıştı.

Soyadını kaldırmak istediğini ancak Instagram üzerinden değişikliği gerçekleştiremediğini söyleyen Işık, “Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum” ifadelerini kullanmıştı.

BEKLEDİĞİ DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ

Bir süredir bunun için uğraşan Işık, sonunda istediği sonucu aldı. Instagram hesabındaki profil adını değiştiren ünlü isim, eski eşinden kalan “Aybirdi” soyadını kaldırarak yeniden Sahra Işık adını kullanmaya başladı.

Işık'ın değişikliğin ardından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

"AS BAYRAKLARI AS"

Uzun süredir beklediği değişikliğin gerçekleşmesinin ardından sevincini gizlemeyen Sahra Işık, “As bayrakları as. Çok şükür Allah'ım. Çok mutlu oldum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Böylece boşanmasının ardından eski eşinin soyadını profilinden kaldırmak için uğraştığını açıkça dile getiren Işık, aylar sonra istediği değişikliği gerçekleştirmiş oldu.

İDRİS AYBİRDİ İLE 2019'DA EVLENMİŞTİ

Sahra Işık ile İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmiş, çift daha sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanmanın ardından taraflar arasında karşılıklı açıklamalar ve iddialar da kamuoyuna yansımıştı.

Işık'ın eski eşinin soyadını profilinden kaldırması ise boşanma sonrasında uzun süredir gerçekleştirmek istediğini söylediği değişikliğin de tamamlanması anlamına geldi.