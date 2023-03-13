Ülkemizde her geçen gün şiddet olayları artarken 6284 sayılı kanun dönem dönem gündeme geliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı bir televizyon programında ittifak şartı olarak AK Parti'ye 6284 sayılı kanunun kaldırılması taleplerini ilettiklerin öne sürdü. Bu gelişme sonrası vatandaşlar 6284 Sayılı kanunun ne olduğunu ve neden kaldırmak istediğini araştırmaya başladı. Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 Sayılı kanuna neden karşı çıkılıyor? İşte merak edilenler

Erbakan'ın yardımcısının 6284 sayılı kanunla ilgili iddiasına AK Parti'den yanıt: Bu konuları hiç konuşmadık

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı bir canlı yayında, ittifak kurulması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi Ak Parti'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini iddia etti. Konuyla ilgili yazılı açıklama bugün Yeniden Refah Partisinden geldi. Açıklamanın ardından vatandaşlar 6284 Sayılı kanunun ne olduğunu ve neden karşı çımkırdığı araştırmaya koyuldular Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 Sayılı kanuna neden karşı çıkılıyor? Detaylar haberimizde...

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUNUN CEZASI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.

6284 SAYILI KANUN SADECE KADINLAR İÇİN Mİ?

Burada tartışılması gereken konu ise hangi yaklaşımın doğru ve hakkaniyetli olduğudur. 6284 Sayılı Kanun başlığında her ne kadar sadece "aile bireylerine ve kadına yönelik" şiddete karşı bir koruma düzenlenmiş gibi görünse de kanun içeriğine bakıldığında toplumun her kesiminin koruma altına alındığı anlaşılmaktadır

6284 SAYILI KANUNA HANGİ MAHKEME BAKAR?

Yani şiddet mağdurları veya şiddeti uygulayanlar hakkında tedbir yetkisi ve kanundaki önlemlere başvurma yetkisi aile mahkemesi hâkimine aittir.

6284 SAYILI KANUNA NEDEN KARŞI ÇIKILYOR?

Bir süredir Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanuna neden karşı çıktığı merak konusu olmuştu, partiden konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Abdulkadir Yılmaz'ın kaleme aldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Sözleşmesi ve 6284 s. Kanun'a ideolojik saplantılarla yahut oy devşirme amacıyla değil; tamamen rasyonel bir şekilde sosyolojik ve hukukî perspektiften bakmak icap etmektedir. Zira bu düzenlemelere ideolojik gerekçelerle sarılmak, bu düzenlemenin sosyal ve toplumsal hayata ve en önemlisi aile hayatına getirdiği olumsuzlukları kasten görmezden gelmek demektir.

G. Orwell'ın 1984 adlı eserinde belirttiği gibi: "Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler." Amacımız milletimizin artık başını kaldırarak hakikatleri görmesi, bilinçlenmesi arzusudur. Yeniden Refah Partisi olarak bizler bu sözleşmeye ve bu sözleşmenin kanuni dayanağı olan 6284 sayılı. kanuna ideolojik gerekçelerle yahut oy beklentisi ile karşı çıkmıyoruz. Tamamen rasyonel, sosyolojik ve hukukî gerekçelerle, ideolojik bakış açısının antitezini üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken istatistiklerden istifade edip gelinen noktanın tarihi gelişimini de gözler önüne sermeye çalışıyoruz. "İfadelerine yer verildi.