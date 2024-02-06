6 Şubat depremi kaç kişi kayıp, kaç kişi yaralandı ve kaç kişi öldü? 6 Şubat depremi nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?

6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. 11 şehri etkileyen ve ülkemizi yasa boğan bu acı felaket, binlerce vatandaşımızın hayatına mal oldu. Depremin yıldönümü nedeniyle, o kara günün detayları tekrar gündeme taşınıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminde kaç kişi hayatını kaybettiği sorusu ise hala merak edilen bir konu olarak öne çıkıyor. 6 Şubat depremi kaç kişi kayıp, kaç kişi yaralandı ve kaç kişi öldü? 6 Şubat depremi nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizdedir…

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

6 ŞUBAT DEPREMİ NEREDE OLDU?

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi sarsan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin üzerinden tam 1 sene geçti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Ağır yıkımlara yol açan deprem, 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.