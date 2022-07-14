5. ev neyi temsil eder? Astrolojide 5. ev neyi temsil eder merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum haritasına bakan veya baktıran astrolojiyle ilgilenen insanlar, doğum haritasında yer alan evlerden biri olan 5.ev konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Astrolojide 5. ev konuları hakkında konu başlıkları meraklıları için haberimizde derlenmiştir. Peki, 5. ev neyi temsil eder? Astrolojide 5. ev konuları! Astrolojide 5. ev nedir, neyi simgeler? İşte detaylar...

5. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 5. evin neyi temsil ettiği ve 5. ev konuları doğum haritası yorumlarken edinilmesi gereken en temel astroloji bilgileri arasında yer almaktadır. Peki, 5. ev neyi temsil eder? İşte, astrolojide 5. ev konuları:

Astrolojide 5. ev; bireyin hayattan keyif aldığı alanları, eğlenceyi temsil eder. 5. ev yaratıcılık ile ilgili bir evdir. Şans, aşk, çocuklar, ego, tutkular, eğlence, sevgi ihtiyacı ve sanat 5. ev konularını ifade eder. Kazanırken şans faktörünün ön planda olduğu işlerdeki kararlılığımız, ne kadar şanslı olduğumuz, sevgiye olan ihtiyacımız, irademiz, sanata olan ilgimiz ve zevk aldığımız konular 5. ev konuları olarak sıralanabilir.

5. EV KONULARI

Yaratıcılık,

Eğlence,

Çocuklar,

Flörtler

5. evin sahibi Aslan Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Güneş'tir.

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş'tir. Aslan burcu; sabit, ateş elementinden, eril bir burçtur.

Artık yaz geldi, havalar ısındı, tatiller başladı, deniz sezonu açıldı, miskinlik, tembellik diz boyu. Doğanın renkleri artık daha canlı, daha parlak. Her şey adeta ben buradayım dermişçesine sergileniyor. Aslan burcu için ilk akla gelenler bunlar. O canı istemediği, çekmediği sürece çalışmayı sevmez, hayatın tatlı, renkli, eğlenceli, parlak taraflarıyla ilgilenmeyi sever.

Bir söz vardır "Aslan yattığı yerden belli olur" diye. İşte aslan burçlarımıza bu söz cuk oturmakta. Sabit bir burç olduğu için oradan oraya koştursun etsin sevmez. Yattığı, serildiği yerden olayları seyretsin, her şeyin merkezinde olsun ve oturduğu yerden olayları yürütsün. Yalnız olayları yürütürken de "ben buradayım" edasıyla gözleri sürekli üzerine çeksin. Güneş, astrolojide ego demektir ve aslanın yöneticisidir. Bu yüzden aslan ve ego kelimelerini hep bir arada duyarız. İlgi görmeyi, iltifat almayı, pohpohlanmayı bu yüzden severler. Aslan burcunun egolarını okşadığınız sürece onun en sakin hali ile zaman geçirebilirsiniz ama ne zaman eleştirmeye kalksanız, pençelerini çıkartıp, kükremeye başlayabilir.

Ateş elementine bir burç olduğundan, sıcak ve spontane ilişkiler kurar. Eril bir burçtur, bu yüzden gizli saklı hareket etmez veya içine atmaz, ne hissediyorsa ne düşünüyorsa direk söyler. Yalnız bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilir. Çünkü öncelik her zaman onun egosu ve nasıl hissettiğindedir.

Sosyaldir, eğlenmeyi, eğlenceyi, spot ışıkları altında olmayı sever. İtibar ve güç kazanmak onlar için önemlidir. Bu sayede merkezde olmaya devam edebilirler. Yengeç gibi duyguları ve hareketleri değişken değildir. Söylediği ve yaptığı şeyde nettir. Mevcut düzenin korunmasını ister.

İyi yönetici olmalarının yanı sıra iyi birer organizatördürler. Çok rahat çekip, çevirir, insanları bir araya getirir bir şeyler sunarlar. Özellikle işin içinde, keyif, mutluluk, eğlence var ise yaptıkları organizasyonda daha çok başarılı olurlar. Çok kolay sinirlenmezler fakat sinirlendikleri anda sesleri, hareketleri sizi şaşırtan derecede ön plana çıkar. Sadece eğlence, keyif verici anlar, yöneticilikleri ile merkezde olmayı değil, kızdıkları zaman da merkezde olmayı, gözleri üzerine çekmeyi çok rahat başarırlar.

Cömert ve eli açıktır. Gizlemeyi, saklamayı sevmezler, paylaşırlar ama hainlik hissetlikleri anda güçlü bir düşmana dönüşürler. Lüks ya da lüks gibi görünen, kendini gösteren, vitrin olarak çekici, renkli, ışıltılı şeyleri severler.

Kendine güvenleri tamdır ve eline aldıkları işi bitirene kadar bırakmazlar. Olayları değerlendirirken objektiftirler, dürüstlük onlar için çok önemlidir fakat oldukça hırslıdırlar. İnandıkları konu ne ise sonuna kadar iddialı bir şekilde savunurlar. Yenilgi kelimesi onların lügatinde yer almayan kelimelerden bir tanesidir.

Medical astrolojiye göre; Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtı be sırtın 2 yanını, dolaşım sistemiyle ilgilidir. Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflarını ilgilendiren tüm hastalıklar, sırt ağrısı, kalp çarpıntısı, kalp sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma aslan burcunu ilgilendiren başta gelen rahatsızlıklardır.