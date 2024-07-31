Gözde Mutluer ve Burak Yörük'ün yer aldığı 4N1K 2 filmi, televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 4N1K 2 filmi nerede çekildi? 4N1K 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

4N1K 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

4N1K 2 filmin çekimleri İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.

4N1K 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin diğer üyelerinden saklar. Aralarına yeni katılan Barış ise, Ali'nin hayatını zorlaştırmaya başlamıştır. Grubun aksi üyesi Gökhan, hayallerindeki kız ile birlikte olmak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Sinan ise artık tüm cazibesini kaybedince, güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olan Oğuz, annesi Zeliş Sultan'a hayatının en büyük kabusunu yaşatır. Bütün bu kargaşa içerisinde arkadaşları ve aşkı arasında kalan Yaprak, büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

4N1K 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?