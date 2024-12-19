4. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, 4. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi?

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 4. ceketi kazanmak için 4 aday var.

4 aday bugün ilk ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR

EDA



ERİM



ONUR



ŞİRİN

4. CEKETİ KİM KAZANDI

4. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

SON HAFTA KİM KALDI?

Son yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem olmuştu.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Beyza



2. Ceket: Kerem



3. Ceket: Semih



4. Ceket: