Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Ünlü sanatçı Rihanna, sosyal medyadaki beklenmedik hamlesiyle gündeme geldi. Barbadoslu sanatçının Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip etmeye başlaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nı hangi nedenle takibe aldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu hamlenin olası bir Türkiye ziyareti, yeni bir proje, iş birliği ya da farklı bir nedenle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sebebi henüz belli olmayan takip hamlesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rihanna'nın Türkiye ile bağlantılı olabileceği yönünde çeşitli yorumlar yapılırken, ünlü sanatçıdan veya Ankara Havalimanı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com