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31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında?

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31 Mart Tekirdağ Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Tekirdağ Belediye Başkanı'nın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel, CHP'nin adayı Candan Yüceer ve İYİ Parti'nin adayı Mehmet İlker Atasever yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte, Tekirdağ Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %50,15 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Candan Yüceer Belediye Başkanı seçildi. Peki, Candan Yüceer kimdir?

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti - Cüneyt Yüksel

CHP - Candan Yüceer

DEM Parti - Sadi Özdemir

Yeniden Refah Partisi - Filtekin Şen

İYİ Parti - Mehmet İlker

Zafer Partisi - Fatih Altıntaş

TEKİRDAĞ CHP CANDAN YÜCEER YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yerel Seçim sonuçları için 31 Mart Pazar günü sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu.

Adayların oy dağılımı şu şekilde:

CHP'nin adayı Candan Yüceer %50,15 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel %35,58 oy aldı.

DEM Parti'nin adayı Sadi Özdemir %3,50 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi Filtekin Şen %3,36 oy aldı.

İYİ Parti'nin adayı Mehmet İlker %3,11 oy aldı.

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31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında?

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973'te Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı Hacı, annesinin adı Sultan'dır. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. İşyeri hekimi olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. 27. dönem CHP Tekirdağ milletvekili adayı oldu. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında?

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