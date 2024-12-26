31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu?

Yılbaşı gecesi televizyonda yer alacak programlar, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Eğlence dolu yılbaşı özel yayınlarının yanı sıra, sevilen ünlülerin yer aldığı talk showlar ve konserler de ekranlarda olacak. Peki, 2024 yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var ve diziler ne zaman geri dönecek? 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK'TA TV'DE HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

Kanal D'deSibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'lunun yer aldığı "Şarkılar Bizi Söyler" programı yayınlanacak.

Star TV'de "Alice Müzikali"ni TV'de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

ATV'de yılbaşı gecesi Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması yayınlayacak.

TV8'de "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı olacak. Programın jüri koltuğunda ise Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola oturacak.