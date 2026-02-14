Haberler

30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Söz konusu olay anına ait kamera görüntülerinde sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtığı anlar yer alıyor.

  • Bakırköy'de bir sitede 30 milyon doların çalındığı hırsızlık olayının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
  • İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar ve 860 adet Ecstacy Hap ele geçirildi.

Bakırköy'de 24 saat güvenlik bulunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

30 MİLYONU 1 AYDIR OTOPARKTA TUTUYORMUŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

3 İLDE OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından araç içerisindeki paraları çaldığı ve hırsızlık organizasyonunun içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 adet Ecstacy Hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Hirsizi hirsiz sordu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

VAR BU İŞTE BİR BİT YENİĞİ... KİM BİLECEK BENİM ARACIN BAĞAJINDAKİ TORBANIN İÇİNDE NE OLDUĞUNU ??? KURGUNUN TA KENDİSİ GİBİME GELİYOR..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

