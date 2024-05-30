Üye Girişi
Haberler

30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünün TV yayın akışı açıklandı. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV ve TRT 1'in yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler, favori programlarının hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu öğrenmek için yayın akışını takip ediyor.

Televizyon izleyicileri 30 Mayıs Perşembe gününe ait TV yayın akışını merak etmeye başladılar. Bugün kanallarda hangi programların olduğunu araştıran izleyiciler, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor. 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

30 MAYIS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Kızılcık Şerbeti
  • 03:00 Bahar
  • 05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Aldatmak
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
  • 01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 03:50 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yalan
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri
  • 00:15 Yalan
  • 02:45 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:15 Tatlı Yalanım

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
  • 22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
  • 00:30 İstanbullu Gelin
  • 03:00 Baba Ocağı
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:00 Survivor 2024
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Aramızda Kalmasın
  • 05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
  • 06:15 Uğurlugiller
  • 07:00 Balkan Ninnisi
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:30 Gönül Dağı
  • 17:40 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Sen Türkülerini Söyle
  • 03:00 Gönül Dağı
  • 05:40 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:45 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Hudutsuz Sevda
  • 00:15 Gaddar
  • 02:45 Kader Bağları
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Her Yerde Sen
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Star Tv Show Tv Kanal D Star Trt NOW Tv8 Atv Gündem Medya Teknoloji Yaşam Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi? Türkiye'de kuduz en çok hangi hayvandan bulaşır? Kedilerde kuduz ne kadar yaygın? İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 İSG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM İSG sınav sonuçlarını duyurdu! 30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir? YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu? Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title