30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

Televizyon izleyicileri 30 Mayıs Perşembe gününe ait TV yayın akışını merak etmeye başladılar. Bugün kanallarda hangi programların olduğunu araştıran izleyiciler, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor. 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

30 MAYIS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:50 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yalan

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:15 Tatlı Yalanım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Uğurlugiller

07:00 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

03:00 Gönül Dağı

05:40 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI