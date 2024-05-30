30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1
Bugünün TV yayın akışı açıklandı. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV ve TRT 1'in yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler, favori programlarının hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu öğrenmek için yayın akışını takip ediyor.
Televizyon izleyicileri 30 Mayıs Perşembe gününe ait TV yayın akışını merak etmeye başladılar. Bugün kanallarda hangi programların olduğunu araştıran izleyiciler, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor. 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...
30 MAYIS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:50 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yalan
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Yalan
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:15 Tatlı Yalanım
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
- 22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor 2024
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Aramızda Kalmasın
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:15 Uğurlugiller
- 07:00 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Sen Türkülerini Söyle
- 03:00 Gönül Dağı
- 05:40 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:15 Gaddar
- 02:45 Kader Bağları
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Her Yerde Sen