30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı! Tarihin akışını değiştiren zafer

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütülen, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sonuçlanan Büyük Taarruz, 103 yıl önce bugün zaferle sonuçlanarak Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etti. Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Türk milleti bugün bir kez daha bağımsızlık mücadelesinin gururunu yaşıyor.

26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Milletin inancı, ordunun cesareti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik dehasıyla kazanılan bu destansı zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açtı.

TÜRK MİLLETİNİN BİRLİK VE DİRENİŞ RUHU

Büyük Taarruz, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin simgesiydi. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Türk halkı, işgal kuvvetlerine karşı tek yürek olmuş; cephede savaşan Mehmetçik, arkasında halkın desteğiyle destan yazdı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN EN BÜYÜK MUHAREBESİ

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekattı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Atatürk, taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos'u 27'sine bağlayan gece Afyonkarahisar'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.

CUMHURİYET'İN TEMELİ

30 Ağustos Zaferi, yalnızca bir savaşın kazanılması değil; özgür ve bağımsız bir devletin temellerinin atılması anlamına geliyordu. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu hazırladı ve milletin kendi iradesiyle geleceğini tayin etme hakkını kazandığını ilan etti.

Büyük Zafer'in ardından diplomasi süreci başladı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 30 Ağustos, 1924'ten itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlandı ve 1926'dan sonra tüm yurtta resmî bayram haline geldi.

MİLLETİN GURUR GÜNÜ

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğe olan sonsuz bağlılığın sembolü olarak kutlanıyor. Türk milleti, atalarının kahramanlıklarını anarken, aynı inanç ve kararlılıkla Cumhuriyet'i koruma iradesini bir kez daha vurguluyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Gündem
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Zafer bayramımız İsraile saldırdırıp yokettiğimiz gündür. Geçmişteki işgalden kurtuluşlar Türklerin zaferi değildir. Türklerin Zaferleri Toprak kazandığı savaşlardır.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Uğurtan:

İşgalden kurtulamazsaydı şu anda oturacak toprağın yoktu

yanıt15
yanıt4
Haber Yorumlarıp6z56jhc7d:

Bugün bağımsız yaşayabiliyorsak , başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu savaşa katılan tüm kahraman ecdadımız sayesindedir. Ruhları şâd olsun.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Geçte olsa zafer bayramımız hatırlandı !!! Tekrardan 30 ağustos zafer bayramımız kutlu olsun . İyi ki bizi bu günlere getiren başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimiz vardı . Ruhunuz şad olsun .

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Bugün zafer bayramı ama devlet başkanı çin e gidiyor.Sonra bu millet niye gergin.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
