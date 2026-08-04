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Neymar'dan emekliliğine dair açıklama

Neymar'dan emekliliğine dair açıklama
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Santos forması giyen Neymar, geleceğine Brezilya ekibi ile sözleşmesi bittikten sonra karar vereceğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, emeklilik düşüncesi olmadığını ifade etti.

Kariyerini ülkesinin takımlarından Santos'ta sürdüren dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, geleceği ve emeklilik iddialarıyla ilgili net açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, futbolu bırakmayı düşünmediğini vurgulayarak sahalardaki geleceğinin Santos ile olan sözleşmesinin bitimiyle netleşeceğini belirtti.

''KARARIMI SÖZLEŞMEM BİTTİĞİNDE VERECEĞİM''

Futbolu ne zaman bırakacağına dair kesin bir tarih veremeyeceğini ifade eden Neymar, "Emekli olmayı düşünmüyorum ve futbolu ne zamana kadar sürdüreceğimi de henüz bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile devam eden bir sözleşmem var. Şu anki temel hedefim, bu sözleşmeye sadık kalmak ve Santos forması altında sahaya en iyi performansımı yansıtmak. Gelecekte ne yapacağıma ise sözleşme sürem dolduğunda karar vereceğim." dedi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Santos formasıyla 18 resmi müsabakaya çıkan Sambacı yıldız, takımına 8 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

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