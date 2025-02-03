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3 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat dünyada neler oldu?

3 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat dünyada neler oldu?
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3 Şubat tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, birçok insan tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, tarihte bugün hangi olaylar yaşandı? 3 Şubat ne günü ve dünyada neler oldu? İşte detaylar!

Her yıl 3 Şubat tarihinde siyasi, sosyal ve kültürel açıdan önemli olaylar dikkat çekerken ilgililer konuya ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gören tarihte bugün konusu, Türkiye'de ve dünyada hangi önemli olayların meydana geldiğini de arama motorlarında birinci sıraya taşıdı. Peki, 3 Şubat'ta hangi keşifler yapıldı, hangi tarihi kararlar alındı? İşte, geçmişin izlerini günümüze taşıyan 3 Şubat'ın dönüm noktaları…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1451 - Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet), ikinci kez tahta geçti.

1509 - Portekiz İmparatorluğu Donanması ile Osmanlı, Venedik ve Ragusa destekli Memlûk Sultanlığı, Gucerat Sultanlığı ve Kalkülta Krallığı birleşik donanması arasında, Diu Muharebesi gerçekleşti.

3 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat dünyada neler oldu?Tarihte bugün

1690 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kâğıt para Massachusetts'de kullanılmaya başlandı.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İspanya ABD'yi resmen tanıdı.

1815 - İlk peynir fabrikası, İsviçre'de kuruldu.

1916 - Kanada Ottawa'daki parlamento binası yandı.

1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1928 - Hutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

1930 - Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

1930 - Vietnam Komünist Partisi kuruldu.

1931 - Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi bugün idam edildi.

1931 - Yeni Zelanda'da deprem: 258 kişi öldü.

1933 - Ankara-İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.

1945 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluğu tarafından Filipinler'in başkenti Manila'da Manila Katliamı başladı: 100.000 - 500.000 arasında sivil öldürüldü.

3 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat dünyada neler oldu?3 Şubat tarihi

1957 - İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan "İzmir" yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba mallarına ambargo koydu.

1966 - SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 9, Ay yüzeyine indi.

1969 - Yaser Arafat, Filistin Millî Kongresi Başkanlığına atandı.

1971 - 11 OPEC ülkesi, petrol alıcısı ülkeleri fiyatları artırmakla tehdit etti.

1972 - İran kar fırtınası başladı.

1975 - Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı.

1984 - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastane ve doğum evlerinde kürtaja izin verildi.

1997 - Pakistan'da altıncı genel seçimler yapıldı.

3 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat dünyada neler oldu?Türkiye Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan anlaşma

1998 - Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı.

2002 - Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

2004 - Azeri petrolünü Türkiye ve dünya pazarına ulaştıracak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesiyle ilgili kredi ve boru hattı geçişinde ev sahipliğiyle ilgili son anlaşmalar Bakü'de imzalandı.

2006 - Suudi Arabistan'dan Mısır'a gitmekte olan Al-Salam Boccaccio'98 adlı bir Mısır yolcu gemisi, Mısır'ın Hurgada limanına 40 mil kala, Kızıldeniz'de battı. Gemideki 1400 yolcudan 435'inin kurtarıldığı bildirildi.

2011 - Queensland ve Avustralya kıyılarında Yasi Dönence Kuşağı Kasırgası gerçekleşti.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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