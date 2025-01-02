3 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

3 Ocak Ankara hava durumu tahminleri yayınlandı! Başkentte yaşayanlar için günün en çok merak edilen sorusu, "3 Ocak Ankara'da hava nasıl olacak?" Havanın seyri günlük planları etkilerken, uzmanlardan yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 Ocak'ta Ankara'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgede, "Ankara günlük hava durumu" detayları önem taşıyor. Peki, 5 günlük hava tahminleri neler söylüyor? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

3 Ocak 2025 Cuma günü Ankara'da hava koşulları genel olarak sakin ve serin bir şekilde seyredecek. Gün içerisinde puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar düşük seviyelerde seyrederken, öğle saatlerine doğru havanın biraz daha ısınması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık ise 2°C olacak.

Gece ve sabah saatlerinde düşük sıcaklık nedeniyle hafif bir üşüme hissi oluşabilir, bu yüzden kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olabilir. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava biraz daha ılıman hissedilebilir. Ancak puslu bir hava olacağından dolayı görüş mesafesi biraz azalabilir ve dikkatli olmanız önerilir.

Ankara'da açık havada vakit geçirmek istiyorsanız, öğleden sonra saatleri daha uygun olabilir. Bununla birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu bu günde dışarı çıkarken bir mont veya ceket giymeniz rahat etmenizi sağlayacaktır. Hava genel olarak sakin ve yağış beklenmiyor, bu da dışarıdaki planlarınız için olumlu bir hava durumu sunuyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde: