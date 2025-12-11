3 çocuğun can verdiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler arasında kalan üç çocuk yaşamını yitirirken, olay yerinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pendik'te gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Alevler nedeniyle içeride mahsur kalan 3 çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜÇ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ANNE OLAY ANINDA HASTANEDEYMİŞ

Olay sonrası yapılan ilk incelemede, çocukların annesi Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü ve yangın sırasında evde bulunmadığı tespit edildi.

VATANDAŞLARIN ÇOCUĞU KURTARMA MÜCADELESİ KAMERADA

Olaydan sonra ortaya çıkan görüntüler, yaşanan dramın boyutunu gözler önüne serdi. Videoda, dumanla kaplanan evden komşuların yardımıyla çıkarılan küçük bir çocuğa sağlık ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği görülüyor. Sağlık görevlileri, nefes alamayan çocuğu hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Görüntüler, olay yerindekiler tarafından büyük üzüntüyle izlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İlk bulgular, yangının evin iç kısmında başladığına işaret ederken, kesin neden yapılacak teknik analizlerin ardından netleşecek.

Ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, mahallede büyük bir hüzün hakim oldu.