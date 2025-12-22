29 kişinin öldüğü gece kulübü faciası davasında gerginlik! Salon boşaltıldı
İstanbul Beşiktaş'ta 19 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde çıkan yangına ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. Mahkeme salonunda sanıkların aile yakınlarına yönelik sözleri ve yüz ifadeleri üzerine gerginlik çıktı. Bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine salon boşaltıldı ve duruşmaya ara verildi.
- İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
- Yangınla ilgili davada aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanık yargılanıyor.
- Davanın 12'nci duruşmasında yaşanan gerginlik nedeniyle hakim duruşmaya ara verdi ve salon güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. Davanın 12'nci duruşması 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda saat 11.40 sıralarında başladı.
DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKTI
Duruşmada sanık avukatlarının söz hakkı almadan konuşmaya başlaması ve sanıkların aile yakınlarına yönelik tutumları, mimikleri ve yüz ifadeleri nedeniyle salonda ara ara tansiyon yükseldi. Cumhuriyet'in aktardıklarına göre; hakimin uyarısına rağmen durum devam edince salonda gerginlik çıktı. Yaşananlar sırasında bazı aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Hakim duruşmaya ara verdi, güvenlik görevlileri tarafından salon tahliye edildi.