Türkiye tarihinde birçok önemli olaya sahne olan 28 Şubat, bugün 30. yıl dönümü ile bir kez daha gündeme geldi. 28 Şubat 1997'de yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında derin izler bırakmış, tarih sayfalarında "post-modern darbe" olarak yerini almıştı. 30 yılın ardından bu süreçte yaşananlar ve o dönemin komutanlarının kim olduğu ise en çok araştırılanlar isimlere arasına girdi. 28 Şubat komutanları kimler? 28 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Komutanı kimdi, generali kim? İşte, 28 Şubat tarihine ilişkin detaylar…

28 ŞUBAT OLAYI NEDİR?

28 Şubat olayı, 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlarla başlayan ve Refah-Yol hükümetinin istifasıyla sonuçlanan siyasi süreci ifade eder. Askerî müdahale olmaksızın hükümetin değişmesine neden olduğu için "post-modern darbe" olarak adlandırılmıştır.

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan

Bu süreçte, laiklik vurgusu yapan MGK kararları ile başörtüsü yasağı, imam hatip liselerinin katsayı engeli, 8 yıllık kesintisiz eğitim gibi düzenlemeler getirilmiş, medya ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümete baskı uygulanmıştır. Başbakan Necmettin Erbakan, artan baskılar sonucu 30 Haziran 1997'de istifa etmek zorunda kalmıştır.

28 Şubat başörtüsü yasağı

28 Şubat süreci, Türkiye'de siyasi, toplumsal ve ekonomik alanlarda uzun süre etkisini göstermiş, yıllar sonra açılan dava ile dönemin bazı askeri yetkilileri yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

28 Şubat komutanları kimler

28 ŞUBAT KOMUTANLARI KİMLER?

28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen ve "post-modern darbe" olarak anılan süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesinde görev yapan komutanlar şunlardır:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı: Sürecin en üst düzey askeri yetkilisi olarak görev yapmıştır.

Sürecin en üst düzey askeri yetkilisi olarak görev yapmıştır. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir: Sürecin planlayıcılarından biri olarak kabul edilir ve "Batı Çalışma Grubu"nun başında olduğu iddia edilmiştir.

Sürecin planlayıcılarından biri olarak kabul edilir ve "Batı Çalışma Grubu"nun başında olduğu iddia edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal: Sürecin önemli askeri liderlerinden biridir.

Sürecin önemli askeri liderlerinden biridir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Görev Değişikliği: Hikmet Köksal'ın görev süresi sona erdikten sonra yerine Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu atanmıştır. Kıvrıkoğlu, ilerleyen süreçte "28 Şubat bin yıl sürecek" sözleriyle hafızalarda yer etmiştir.

Hikmet Köksal'ın görev süresi sona erdikten sonra yerine atanmıştır. Kıvrıkoğlu, ilerleyen süreçte "28 Şubat bin yıl sürecek" sözleriyle hafızalarda yer etmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya: Sürecin deniz kuvvetleri komutanıdır.

Sürecin deniz kuvvetleri komutanıdır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi: Sürecin hava kuvvetleri komutanıdır.

Sürecin hava kuvvetleri komutanıdır. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman: Sürecin jandarma genel komutanıdır.

Bu komutanlar, 28 Şubat sürecinde alınan kararların uygulanmasında ve hükümete yönelik baskıların artırılmasında etkin rol oynamışlardır.

28 Şubat olayları