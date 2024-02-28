28 Şubat Çarşamba TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?

28 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 28 ŞUBAT Çarşamba (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

06:45 Yeter

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

01:00 Taş Kağıt Makas

03:00 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 John Wick 4 (Yabancı Sinema)

23:30 John Wick 4 (Yabancı Sinema)

02:30 Sakla Beni

04:30 Erkenci Kuş

06:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

13:50 Yerli Dizi

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

00:10 Yerli Dizi

02:50 Kara Ağaç Destanı

05:10 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI