28 Şubat Çarşamba TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?
28 Şubat Çarşamba gününe ait TV yayın akışı detayları açıklandı. FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D gibi önemli kanalların yayın akışlarına dair bilgi verildi. Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve STAR TV'de hangi programlar, diziler ve filmler izleyiciyle buluşacak?
28 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 28 ŞUBAT Çarşamba (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Yeter
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 22:45 Taş Kağıt Makas
- 01:00 Taş Kağıt Makas
- 03:00 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 John Wick 4 (Yabancı Sinema)
- 23:30 John Wick 4 (Yabancı Sinema)
- 02:30 Sakla Beni
- 04:30 Erkenci Kuş
- 06:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 13:50 Yerli Dizi
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Bir Sevdadır
- 00:10 Yerli Dizi
- 02:50 Kara Ağaç Destanı
- 05:10 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:00 Hudutsuz Sevda
- 02:30 Bay Yanlış
- 04:30 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk