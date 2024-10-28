28 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 28 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 28 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 28 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1492 - Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1516 - Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.

1538 - Yeni Dünya'nın ilk üniversitesi olan Universidad Santo Tomás de Aquino kuruldu.

1636 - İlk Amerikan üniversitesi Harvard kuruldu.

1848 - İspanya'da ilk demiryolu, Barselona-Mataró arasında hizmete girdi.

1886 - Özgürlük Heykeli, Fransızların hediyesi olarak New York'a dikildi.

1893 - Çaykovski'nin 6 No'lu Pathétique Senfonisinin galası Sankt-Peterburg'da, bestecinin ölümünden sadece dokuz gün önce yapıldı.

1908 - İstanbul'da Ermenice Jamanak gazetesi yayımlanmaya başladı.

1918 - Çekoslovakya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandı.

1918 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında yapılan Suriye-Filistin Cephesi, kesin Britanya İmparatorluğu zaferiyle sonuçlandı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

1927 - Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı.

1937 - Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938 - Ankara Radyosu hizmete girdi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk üzerinden Yunanistan'ı işgal etti.

1941 - Litvanya'da Alman SS birlikleri 9000 den fazla Yahudiyi Kaunas şehrinin meydanında kurşuna dizdi.

1943 - Philadelphia Deneyi: Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında bir deney yaptığı iddia edildi.

1948 - İsviçreli kimyacı Paul Hermann Müller DDT'nin böcek öldürücü özelliğini keşfinden ötürü Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirildi.

1960 - Millî Birlik Komitesi'nin 147 öğretim üyesini görevden almasını protesto eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Fikret Narter görevlerinden istifa ettiler.

1961 - Zeki Müren, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Seçil Heper gibi pek çok sanatçıyı senelerce sahnesinde ağırlayan Maksim Gazinosu açıldı.

1962 - Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1981 - Heavy metal müzik grubu Metallica, San Francisco'da kuruldu.

1982 - Felipe González liderliğindeki sosyalistler, İspanya seçimlerinde büyük bir zafer kazandı.

1984 - Çin Komünist Partisi, ekonomik durumu düzeltmek amacıyla serbest girişime ve rekabete izin verileceğini açıkladı.

1986 - 23. Altın Portakal Film Festivali'nin sonuçları açıklandı. Altın Portakal'ı Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Aaah Belinda" kazandı.

1991 - İslami Cihad örgütü Ankara'da iki bombalı saldırı düzenledi; bir Amerikalı subay öldü, Mısırlı bir diplomat yaralandı.

1993 - Hakkâri, Üzümlü Jandarma sınır bölüğü'ne saldıran silahlı militanlardan 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er öldü.

1995 - Bakü'de dünyanın en ölümcül metro kazası yaşandı. 28'i çocuk 300 kişi öldü, 265 kişi yaralandı. Azerbaycan genelinde üç günlük yas ilan edildi.

1998 - Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75. yılı törenleri için Ankara'ya geldiler.

2009 - Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde araca yerleştirilen bomba patladı; 105 kişi ölü, 200'den fazla kişi yaralandı.

2010 - Gebze - İzmir Otoyolu Projesi'nin temeli atıldı.

2012 - Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde 7,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

2020 - Türkiye'nin ikinci sürücüsüz metro hattı olan M7 Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey - Esenyurt Meydanı metro hattının ilk etabı olan Mecidiyeköy - Mahmutbey etabı hizmete açıldı.