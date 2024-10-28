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28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
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28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Cumhuriyet Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar, 28 Ekim'de otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Cumhuriyet Bayram'ında otobüs, Metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Detaylar haberimizdedir…

Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmayı planlayanlar "28 Ekim İETT ücretsiz mi, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Cumhuriyet Bayramı, yarın tüm Türkiye'de coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" diyerek müjdelediği 28 Ekim'de, yani bugün toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kapsayacak.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Salı günü Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından 24 saat boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet erişimi sunulacak.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

29 EKİM'DE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim için İZBAN'da ücretsiz yolculuk sağlanacağını duyurdu. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olacak.

28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

29 EKİM'DE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da, 29 Ekim Salı günü Başkentray'ın Sincan-Kayaş güzergahı ücretsiz olarak hizmet verecek. Ancak EGO'nun diğer hatlarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Soğuk Haber Marmaray İstanbul 3-sayfa 29 Ekim Ankara Yaşam İzmir

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