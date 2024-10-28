Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmayı planlayanlar "28 Ekim İETT ücretsiz mi, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Cumhuriyet Bayramı, yarın tüm Türkiye'de coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" diyerek müjdelediği 28 Ekim'de, yani bugün toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kapsayacak.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Salı günü Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından 24 saat boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet erişimi sunulacak.

29 EKİM'DE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim için İZBAN'da ücretsiz yolculuk sağlanacağını duyurdu. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olacak.

29 EKİM'DE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da, 29 Ekim Salı günü Başkentray'ın Sincan-Kayaş güzergahı ücretsiz olarak hizmet verecek. Ancak EGO'nun diğer hatlarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.