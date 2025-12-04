Haberler

25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde devam eden büyük vurgun soruşturmasında firari zanlı Erdal Timurtaş'ın annesi konuştu. Yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu olayda oğlunun bu suçu tek başına işlemeyeceğini iddia eden anne, "Biri ya da birileri onu kullandı" dedi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasının boşaltılmasıyla ortaya çıkan büyük vurgun soruşturması devam ederken, olayın firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın annesi sessizliğini bozdu. Anne, oğlunun tek başına bu suçu işlemeyeceğini savunarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Adli emanet bürosunda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın yıllık izne ayrıldıktan sonra uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimde, yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu fark edildi.

MARKET ARABASI İLE ADLİYEDEN ÇIKARMIŞ

Timurtaş'ın siyah poşetlere doldurduğu emanetleri tekerlekli bir arabayla adliyeden çıkardığı tespit edilirken, şüphelinin eşi ve iki çocuğuyla birlikte 19 Kasım'da İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, adli emanet sorumlusu Kemal Demir gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINA "ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN" ŞEKLİNDE MESAJ ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

2021 YILINDAN BERİ ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal Timurtaş'ın, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal Demir'in ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını, hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal Timurtaş'ın ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

"TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA"

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

YAKINLARINA "İNGİLTERE'YE TAŞINACAĞIZ" DEMİŞLER

Son yılların en büyük hırsızlığına imza atan Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın, Esenyurt'ta bir ilkokulda ücretli sınıf öğretmenliği yaptığı iki çocuğunun da aynı okulda okuduğu öğrenildi. Çevresine "Vizemizi aldık, İngiltere'ye taşınacağız" dediği belirtilirken, polis okul çevresindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

ŞAHIS HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında da, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılası yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

ANNESİ KONUŞTU: BİRİLERİ ONU KULLANDI

Soruşturma sürerken Büyükçekmece Adliyesi Emanet Kasası soyan şahısın annesi konuştu. Anne, oğlunun karakteri itibarıyla böyle bir suça girişmeyeceğini ifade ederek "Oğlum kendi başına böyle bir şeyi yapacak biri değildi. Kim yaptı, kim yönlendirdi bilmiyorum. Biri ya da birileri onu kullandı. Temizlik için dışarı çıktığı anları çekmişler. İki çocukla birlikte görüntülerde gösteriyorlar. Yüz kilo eşyayı bir kişi kaç kere dışarı taşıyabilir? Birisi bunun başını yaktı." dedi. Olaydan sonra oğluyla hiç görüşmediğini söyleyen anne, gelişmeleri polis kapıya geldiğinde öğrendiğini belirtti.

"HABERİMİZ YOKTU, OLAYI POLİS KAPIYA GELİNCE ÖĞRENDİK"

Anne, son görüşmenin olayların patlak vermesinden hemen önce gerçekleştiğini belirterek, "Soygunu yaptıktan sonra haberimiz olmadı. Polis kapıya geldiğinde öğrendik. En son olaylardan önce uyumadan önce görüşmüştük." ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Oğlunun yönlendirildiği iddiasını tekrarlayan anne, "Bu çocuk kendisi böyle bir şey yapmaz. Birileri onu gönderdi. Temizlik görevlisi gibi gösterip kayıt altına almışlar. O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi, biri onu öne sürdü" dedi.

Abdullah Karlıdağ
