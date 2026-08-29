2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiğinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kazanın ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, çarpışma öncesinde yaşananlara ilişkin inceleme gerçekleştirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İETT otobüsünün seyir halindeki konumu ile çevresindeki diğer araçların hareketleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bir otomobilin sürücüsünün şerit değiştirmek amacıyla İETT otobüsünün önüne doğru manevra yaptığı belirlendi.

Söz konusu aracın sürücüsünün R.S.F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. R.S.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA