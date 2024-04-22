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23 Nisan otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Resmi bir bayram olan 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da 23 Nisan Salı günü otobüsler ücretsiz mi sorusu araştırılıyor. İstanbul'da ise Salı günü otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve vapur ücretsiz mi olacak? 23 Nisan otobüsler bedava mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, resmi tatil ilan edilecek. 23 Nisan toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verecek mi merak ediliyor. 23 Nisan otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nın kutlandığı günlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

23 NİSA'DA METRO, MARMARAY VE OTOBÜS BEDAVA MI?

İstanbul'da 23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı hakkında güncel bilgilere ulaşmak için ALO 153 hattından güncel bilgilere ulaşılabilir. Bununla birlikte, İstanbul'da yaşayanlar için diğer bir iyi haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan'da Marmaray seferleri ücretsiz olacaktır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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