23 MART CHP OY KULLANMA SAATLERİ: 23 Mart 2025 yarın CHP sandıkları saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçim, seçmenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle "CHP sandıkları saat kaçta açılacak?", "Oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak ve kaçta sona erecek?" soruları sıkça araştırılıyor. Hem parti üyeleri hem de vatandaşlar, 23 Mart'ta oy verme saatlerine dair net bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, CHP ön seçiminde oy kullanma saatleri nedir? İşte, 23 Mart 2025 oy verme işlemleri hakkında tüm detaylar…

23 MART CHP ÖN SEÇİMİ İÇİN OY VERME SAATLERİ!

CHP ön seçiminde sandıklar 23 Mart 2025 Pazar günü saat 08.00'de açılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'de sandık başında olan seçmenler oy kullanabilecek. Seçmenlerin geçerli kimlik belgesi ile sandık başına gitmeleri gerekiyor.

23 Mart CHP sandıkları saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak

CHP SANDIKLARI TÜM TÜRKİYE'DE AYNI SAATTE Mİ AÇILACAK?

CHP sandıkları tüm Türkiye genelinde 23 Mart 2025 Pazar günü saat 08.00'de açılacak ve oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıklar, ülke genelinde eş zamanlı olarak açılıp kapanacak. Seçmenlerin bu saatler arasında oy kullanmaları ve geçerli kimlik belgeleriyle sandık başında bulunmaları gerekiyor.

23 MART 2025 CHP OY KULLANMA SAATLERİ

CHP ÖN SEÇİMİNDE 17.00'DEN SONRA OY KULLANMAK MÜMKÜN MÜ?

CHP ön seçiminde oy verme işlemi 23 Mart 2025 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu saatten sonra gelen seçmenlerin oy kullanmasına ise izin verilmeyecek.