Haberler

23 ilde nefes kesen operasyon! Zincirin her halkası kırıldı, 6 milyon adet ele geçirildi

23 ilde nefes kesen operasyon! Zincirin her halkası kırıldı, 6 milyon adet ele geçirildi Haber Videosunu İzle
23 ilde nefes kesen operasyon! Zincirin her halkası kırıldı, 6 milyon adet ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 23 ilde uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonların detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı, 177'si tutuklandı.

  • 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ve 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı ve bunlardan 177'si tutuklandı.
  • Şüpheli kişiler sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde satışı yapıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, son iki haftadır 23 ilde sürdürülen çalışmalarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

521 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 177'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 521 şüpheliyi yakaladıklarını belirten Yerlikaya, bu kişilerden 177'sinin tutuklandığını, 91 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.

23 ilde nefes kesen operasyon! 6 milyon adet ele geçirildi, zincirin her halkası kırıldı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ YAPTILAR

Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 46 narkotik ve asayiş ekibi ile 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

23 ilde nefes kesen operasyon! 6 milyon adet ele geçirildi, zincirin her halkası kırıldı

"ZİNCİRİN HER HALKASINI TEK TEK KIRIYORUZ"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir seferberlik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız çok katmanlı ve çok boyutludur. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm birimleri de tebrik etti.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Cok agir cezalar olmali rakamlara bak resmen ulkeyi zehirlemisler.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Sülünün zulalarını patlatmışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Bükreş'ten 1 puanla döndük! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

Nefesler tutuldu! Dünya bugün açıklayacağı isme kilitlendi
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz

Subaşı'dan radikal karar: Artık bikinili fotoğraf ve videolarımı...
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Bükreş'ten 1 puanla döndük! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor