23 - 24 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Nisan Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Nisan'da Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
- 23.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI
- 23.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5778-5801-5774-5799 SOKAKLAR
- 23.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5772-5770-5801 SOKAKLAR
- 23.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI
- 23.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA UZUNALAN VE BEKİRLER MAHALLELERİ
- 23.04.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAYAĞCI TR-1 KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2
- 23.04.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNDEKİ; HASAN KÖKTOPÇU, NECAT NİĞDELİ ÖZELTRAFOLARI, AVŞAR MAHALLESİNDEKİ; RAHİME DUMAN, MEHMET KUZUCUK ÖZEL TRAFOLARI, ALBAYRAK MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 23.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4451,4460,4458,4447,4452,4450,4445,4458,4421,4419,4462,4453,4435,4442,4440,4448,4449,4465,4407,4441 VE KALE SOKAKLAR
- 23.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4729,4754,4717,4800,4813,4815,4827,4810,4812,4816,4820,4822 SOKAKLAR
- 23.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4748,4717,4754,4744,4715,4742,4719,4728,4730,YAYLA SK. VE BAHTİYAR TOSUNBAŞ CAD.
- 23.04.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 214 SOKAK 396-397-395-394-409-211-410-412-415-419-429-456-490-485-491-434-452-437-436-433-448-438-439-440-411-442-445-425- SOKAKLAR VE ÖZEL EGE DİYALİZ MERKEZİ VE CİVARLARI
- 23.04.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MH MEVKİİNDE BULUNAN ELİ EYNEZ TR-1 ÖZEL TRAFOSU,MAYDA MADEN ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,NİTROMAK DNX KİMYA A.Ş.,YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİ SAN. TİC. ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,ÖRS MADENCİLİK ÖZEL TRAFOLARI,HERMAKSAN MAD.NAK.İNŞ. ÖZEL TRAFOLARI,MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TRAFOSU,ADA METAL MADENCİLİK TRAFOSU,DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TRAFOSU
- 23.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNI ALİ MAHALLESİ 3302-3211-3217-3205 SOKAKLAR KENZİ CAD.
- 23.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TUNCA MAHALLESİ 3001-3009-3011-3003-3102 SOKAKLAR ULUTEPE CAD. KURTULUŞ CAD.
- 24.04.2022 02:00 03:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET, YÖRÜK, BEŞEYLÜL, AKSOY, MAHALLELELERİNİN BELİRLİ ALANLARINDA, ÖĞRETMEN EVİ, SEKİNE EVREN LİSESİ, MESLEK LİSESİ, BELEDİYE SPOR SALONU, DEVLET HASTANESİ, ÖZEL SALİHLİ HASTANESİ, DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 24.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI
- 24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAZOBA MAHALLESİ TOPRAKSU MEVKİİ
- 24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUNUSLAR,TAŞKUYUCAK,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,ÇAMKÖY,MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI,GÖRDES BARAJI BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ İŞLETMELER
- 24.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI ESKİ GARAJ CADDESİ, 604,600,541,602/1,539,597,608 VE 95 SOKAKLAR
- 24.04.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YAKUPLAR, TEMREK, SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL SULAMA, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 24.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİNDEKİ; ERBİLLER SANAYİ SİTESİ TÜMÜ İLE KENT BETON, DEMİRELLER MERMER, GÜRDEMİR, KARTESİS, ORHAN DİLER, ERKA KAĞIT, UDERO TEKSTİL, AYKUTLAR ÇELİK, BUĞDAYCI UN, DEV BLOK, MİNYA SOĞUK HAVA, DAĞ BLOK, OĞUZ BLOK, EGE REDÜKTÖR, MGD GERİDÖNÜŞÜM, SS KİYAP Kİ YAPI, MERAM BLOK, ÜZMEZLER TOPRAK, CEMALİ HÜSEYNİ ÖZEL TRAFOLARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 24.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DELİÇOBAN TR-1 DELİÇOBAN TR-2 BENLİELİ TR-1 BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU ÖZEL TR-1 MASKİ ŞEYHYAYLA İÇME SUYU TR-2 ÖZEL MASKİ DELİÇOBAN İÇME SUYU ÖZEL TR BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA ŞEYHYAYLA KURTOĞLU TR-3 B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. SAN.TİC. ÖZEL TR NAZIM YILMAZ KÖLEKUYU TAVUK ÇİFT. ÖZEL TR MASKİ KÖLEKUYU MEVKİİ ÖZEL TR
- 24.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI
- 24.04.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİRHACILI, ELDELEKK MAHALLESİ TAMAMI ÖZLEM TARIM, APAŞ İHRACAH, AKARA OFİS YEM, PAKİŞ AMBALAJ, VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI
- 24.04.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM EYNEZ MH,SOMA KÖMÜERLERİ ÖZEL TRAFOLARI,T.K.İ KARANLIKDERE ÖZEL TRAFOLARI,İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TRZM.SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TRAFOLARI,EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TRAFOSU,ARPASEKİ ÖZEL TRAFOSU,İMBAT MADENSU TEVZİ ÖZEL TRAFOSU
- 24.04.2022 10:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHANLI SANAYİİ BÖLGESİ VE İŞLETME TARIM SULAMA ALANLARI İLE SARUHANLI ARITMA TESİSLERİ
- 24.04.2022 14:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇEÇEN MERMER TRAVERTEN ÖZEL TR
- 24.04.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.04.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
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