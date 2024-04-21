22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
22 Nisan'da Türkiye'nin büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu bilgileri ve detayları haberimizde.
22 Nisan 2024 tarihi için hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. 22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?
22 NİSAN'DA MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.