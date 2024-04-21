22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

22 Nisan 2024 tarihi için hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. 22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?

22 NİSAN'DA MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

22 Nisan'da Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava ortalama 9- 22 derece arasında olacak.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?