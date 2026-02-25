2026 yazı için hava tahminleri açıklandı: Mevsim normallerinin üzerinde geçecek

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a konuk olarak 2026 yazının hava koşullarını değerlendirdi. Köse, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacağını ve özellikle Ege Bölgesi'nde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebileceğini belirtti. Yazın kısa süreli sel ve su baskınlarına yol açabilecek olayların yaşanabileceğini ifade etti.

Ahmet Köse, 2026 yazında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini belirterek, "Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca bu durumun yüzde 80 olasılıkla gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" dedi. Yağışlara ilişkin de bilgi veren Köse, "Yağışların Ege Bölgesi dışında mevsim normalleri civarında, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 40-45 olasılıkla mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu da Ege'de kısa süreli sel ve su baskınlarının sıklığında ve şiddetinde artış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

