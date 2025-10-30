Haberler

2026 yılında tatil programını erkenden planlamak isteyenler için resmi ve dini bayramlar rehber niteliğinde. Bayram günlerinin hangi günlere denk geldiği, arife tatilleri ve hafta sonlarıyla birleşmeleri, uzun ve verimli tatil fırsatları sunuyor. Peki, 2026 Resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026'da hangi günler resmi tatil? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim, 30 Ağustos.

2026 yılında tatil planlarını önceden yapmak isteyenler için resmi ve dini bayramların tarihleri yol gösterici oluyor. Bayram günlerinin hangi günlere denk geldiği, arife tatillerinin zamanlaması ve hafta sonlarıyla birleşme olasılığı, yıl boyunca keyifli ve uzun tatil fırsatları sunuyor. Ayrıntılar haberin ilerleyen bölümlerinde paylaşılıyor.

2026 YILI RESMÎ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI TATİLİ

Tarih: 1 Ocak 2026, Perşembe

Detay: Cuma günü (2 Ocak) izin alarak, toplamda 4 günlük (Perşembe–Pazar) bir tatil yapılabilir.

RAMAZAN BAYRAMI 2026

Arife Günü: 19 Mart 2026, Perşembe (Yarım gün)

Bayram Günleri:

  • 1 Gün: 20 Mart 2026, Cuma
  • 2 Gün: 21 Mart 2026, Cumartesi
  • 3 Gün: 22 Mart 2026, Pazar

Detay: Hafta sonu ile birleşerek toplam 3,5 günlük tatil imkânı sunar.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Tarih: 23 Nisan 2026, Perşembe

Detay: Cuma günü (24 Nisan) izin alınarak 4 günlük tatil yapılabilir.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (1 MAYIS)

Tarih: 1 Mayıs 2026, Cuma

Detay: Hafta sonu ile birleştiğinde toplam 3 günlük tatil fırsatı sunar.

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Tarih: 19 Mayıs 2026, Salı

Detay: Pazartesi (18 Mayıs) izin alınarak 4 günlük bir tatil planlanabilir.

DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

Tarih: 15 Temmuz 2026, Çarşamba

Detay: Perşembe ve Cuma günleri izin alınarak tatil 5 güne çıkarılabilir.

ZAFER BAYRAMI

Tarih: 30 Ağustos 2026, Pazar

Detay: Hafta sonuna denk geldiği için ek tatil avantajı bulunmamaktadır.

KURBAN BAYRAMI 2026

Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım gün)

Bayram Günleri:

  • 1 Gün: 27 Mayıs, Çarşamba
  • 2 Gün: 28 Mayıs, Perşembe
  • 3 Gün: 29 Mayıs, Cuma
  • 4 Gün: 30 Mayıs, Cumartesi

Detay: Pazar günüyle birlikte toplam 4,5 günlük tatil oluşur. Pazartesi (25 Mayıs) izin alınarak bu tatil 9 güne kadar uzatılabilir.

CUMHURİYET BAYRAMI

Arife Günü: 28 Ekim 2026, Çarşamba (Yarım gün)

Bayram Günü: 29 Ekim 2026, Perşembe

Detay: Cuma günü (30 Ekim) izin alındığında toplam 4,5 günlük tatil fırsatı ortaya çıkar.

2026 DİNİ GÜNLER

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026, Perşembe

Berat Kandili: 3 Şubat 2026, Salı

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026, Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026, Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026, Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026, Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026, Pazartesi

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2026, Pazartesi

Regaib Kandili: 23 Aralık 2026, Çarşamba

