Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslümanın yüreğinde büyük bir heyecan ve merak baş gösteriyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, kaç gün kaldı? İslam dünyasının dört gözle beklediği bu önemli günlerin tarihleri belli oldu. İşte, 2026 Ramazan ayı ve bayramı hakkında tüm detaylar...

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre 10. ay olan Şevval'in ilk günü yani Ramazan ayının bitimini takip eden gün başlıyor. Takvimler 20 Mart 2026 Cuma gününü gösterdiğinde, Müslümanlar bayram coşkusunu yaşamaya başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 19 Şubat'ta başlayıp 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu süreç tamamlandıktan hemen sonra, 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Bayram, genellikle üç gün sürse de, bu süre ülkelere ve geleneklere göre değişiklik gösterebilir.

RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan Bayramı'na kalan gün sayısını hesaplamak isteyenler için güncel takvim çok önemli. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bu tarih dikkate alınarak, bugünden itibaren Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldığını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hızlanıyor. Özellikle Ramazan boyunca tutulan oruçların ardından bayramda yapılacak ziyaretler, hediyelik alışverişi ve özel yemeklerin planlanması için zaman daralıyor. Ramazan Bayramı'na kalan süreyi iyi değerlendirmek isteyenler, bu önemli tarihe göre programlarını oluşturuyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, Hicrî takvime göre 9. ay olarak Şubat ayında başlayacak. İlk oruç tutulacak gün 19 Şubat Perşembe olarak belirlendi. Orucun ilk günü öncesinde, yani 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur kalkılacak ve milyonlarca Müslüman oruca başlayacak.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte ibadetlerde artış yaşanır, Kuran-ı Kerim okunur, teravih namazları kılınır ve hayır işleri yapılır. Ramazan, ruhani anlamda yenilenmenin yanı sıra toplumsal dayanışmanın da simgesidir.