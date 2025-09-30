2026 KPSS başvuru tarihleri adaylar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişi, sınav ve başvuru süreçleriyle ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. 2026 KPSS'ye dair tüm önemli bilgiler ve tarihlerin detayları haberin devamında sizlerle. 2026 KPSS ne zaman? Önlisans-Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS'ye hazırlanan adaylar, başvuru tarihleriyle ilgili bilgi arayışında. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın başvuru süreci genellikle sınav tarihinden 2-3 ay önce başlıyor. Önceki yılların takvimleri dikkate alındığında, lisans düzeyindeki adayların başvurularını Mayıs ve Haziran 2026 arasında yapmaları beklenirken, önlisans adaylarının Ağustos-Eylül, ortaöğretim düzeyindekilerin ise Eylül-Ekim 2026 döneminde başvurularını tamamlamaları muhtemel görünüyor.

2026 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2026 KPSS önlisans oturumu, iki yıllık yükseköğretim mezunları için önemli bir sınav olarak planlanıyor. Önceki yılların takvimleri ve ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler doğrultusunda, bu sınavın genellikle Ekim ayının ortası veya son haftasında yapılması bekleniyor. Ön lisans adayları için kamu sektöründe kariyer fırsatı sunan bu sınav, gerekli puanları almak açısından büyük önem taşıyor.

Bu nedenle adaylar, sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili resmi duyuruları yakından takip ediyor. Sınava kısa bir süre kala başvuru süreçleri ve sınav formatına dair detaylar da açıklanacak.

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumu, üniversite mezunları ve son sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan önemli bir sınavdır. Geçmiş yılların takvimleri ve ÖSYM'nin duyuruları doğrultusunda, lisans oturumunun genellikle Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının başlarında yapılması bekleniyor.

Bu sınav, lisans düzeyindeki adayların kamu sektöründe görev alabilmek için ihtiyaç duydukları puanı almalarında kritik bir rol oynuyor. Adaylar, başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili resmi açıklamaları takip ederek hazırlıklarını buna göre planlamaktadır.

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS sınavına, Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyen tüm adaylar katılabilir.

Sınava katılabilmek için adayların lisans, önlisans ya da ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Lisans mezunları, üniversite diplomasına sahip veya son sınıf öğrencisi olanlar sınava başvurabilir.

Önlisans mezunları ise iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olmalıdır.

2026 KPSS'den alınan puanlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerli olacaktır.

Adaylar aldıkları puanlarla farklı kamu kurumlarındaki çeşitli pozisyonlara başvuru yapma hakkına sahip olacaktır.

KPSS SINAVINA NEDEN İÇİN GİRİLİR?

KPSS, Türkiye'de kamu kurumlarında memur veya diğer kamu personeli olarak çalışmak isteyen adayların katıldığı bir sınavdır. Bu sınav, adayların kamu sektöründeki görevler için gerekli bilgi ve yeterlilik seviyesini değerlendirmeyi amaçlar.

KPSS puanı, kamu personeli alımlarında önemli bir kriter olarak kullanılır ve adayların farklı pozisyonlara atanabilmesi için genellikle bu puanı almaları gerekir. Ayrıca, KPSS sonuçları bazı özel sektör iş başvurularında ve üniversite atamalarında da tercih edilmektedir.