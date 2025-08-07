2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercihleri, üniversite hayali kuran gençlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, tercih sürecinin her aşamasını yakından takip ediyor ve geleceklerine dair en doğru kararı vermek için titizlikle hareket ediyor. Tercih dönemi, umutların, heyecanın ve beklentilerin en yoğun yaşandığı zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2025 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitecek? Bütün bu soruların cevabı haberin devamında yer alıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih dönemi, 13 Ağustos saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Tercihlerini tamamlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecekler. Son güne bırakmadan tercihlerinizi tamamlamanız önem taşıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle, yerleştirme sonuçlarının kayıt döneminden önce açıklanması gerekiyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, YKS yerleştirme sonuçlarının genellikle tercihlerin bitiminden sonraki iki hafta içinde, yani ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Adaylar, sonuç açıklanır açıklanmaz kayıt sürecine başlamayı planlıyor.

BOŞ KONTENJAN VE EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelerde dolmayan kontenjanlar için Ek Yerleştirme dönemi başlayacak. ÖSYM'nin organize ettiği bu ek yerleştirme süreci, henüz herhangi bir programa kayıt yaptıramayan adaylara ikinci bir şans tanıyor.

EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ALINIR MI ?

Ek yerleştirme kapsamında tercih yapacak adayların 130 TL tercih ücreti ödemesi gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, bu ücretin yatırılmasının ardından, herhangi bir sebeple iade işlemi yapılmamaktadır.