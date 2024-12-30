ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak?

ÖSYM tarafından yapılacak 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), adayların öğretmenlik mesleğine girişteki temel aşamalarını oluşturacak. Biyoloji, matematik, Türkçe ve tarih gibi alanlarda adayların MEB-AGS puanı, AGS ve ÖABT oturumlarının yüzde 50'şer oranında hesaplanmasıyla belirlenecek. Peki, 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? Detaylar haberimizde...

2025'TE KPSS OLMAYACAK MI?

2025 yılında öğretmen adaylarının mesleğe giriş için katılacakları sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek. Bu kapsamda, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı gibi branşlardaki öğretmen adayları, hem genel yetenek ve genel kültür bilgilerini hem de alan bilgilerini ölçen bu sınavlarda başarı göstermelidir.

AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Biyoloji, Türkçe, Tarih gibi branşlar için: MEB-AGS puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak.

Yabancı Dil Öğretmenlikleri için: Almanca, Arapça, İngilizce gibi branşlarda ise AGS puanının yüzde 50'si ve YDS/e-YDS puanının yüzde 50'si esas alınacak. Yabancı dil adaylarının, aynı yıl içerisinde AGS'den önce girmiş oldukları YDS ya da e-YDS puanlarından en yüksek olanı dikkate alınacak.

ÖABT uygulanmayan diğer alanlar: ÖABT yapılmayan branşlarda ise puan hesaplaması sadece AGS sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

MEB-AGS sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Adayların sınav tarihine kadar sınavın kapsamına ve soru dağılımlarına yönelik yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri öneriliyor.