1934 yılından bu yana İstanbul'un kültür sanat hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları, 2025 sezonu için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yıllardır hem uygun bilet fiyatları hem de zengin oyun repertuvarıyla tiyatro severlerin favorisi olan İBB Şehir Tiyatroları, bu yıl da umut ve barış temalı oyunlarıyla dikkat çekiyor. Peki, 2025 İBB şehir tiyatroları ne zaman açılıyor? İBB şehir tiyatroları bilet fiyatları ne kadar? İBB şehir tiyatroları nerelerde var? İşte İBB şehir tiyatroları hakkında tüm detaylar...

2025 İBB ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025 sezonu için açılış tarihi nihayet netleşti. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sezonun 1 Ekim 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yeni sezon açılışında "Perdelerimizi umuda ve barışa açıyoruz" mesajı ile sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapıldı.

Aynı zamanda İBB Şehir Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Anadolu Yakası sahnelerinin Ekim ayı programının seyircilere sunulduğu belirtildi. Böylece, 2025 tiyatro sezonu dolu dolu ve coşkulu bir şekilde kapılarını açmış olacak.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da tiyatronun herkes için ulaşılabilir olması amacıyla İBB Şehir Tiyatroları bilet fiyatlarında ekonomik bir politika izliyor. 2025 sezonunda da bilet fiyatları, geniş halk kesimlerinin bütçesine uygun şekilde belirlenmiştir.

Tam bilet fiyatları genellikle 25-40 TL arasında değişirken, öğrenci ve indirimli biletler ise çok daha uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

Ayrıca, çocuk oyunları için bilet fiyatları daha düşük tutularak ailelerin tiyatroya erişimi kolaylaştırılmaktadır.

Özel günler ve bazı oyunlarda kampanya ve indirimlerin de uygulanması bekleniyor.

Bu uygun fiyat politikası, İBB Şehir Tiyatroları'nın İstanbul'daki kültür sanat yaşamına katkısını artırırken, sanatın geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

İBB ŞEHİR TİYATROSU ANADOLU YAKASI EKİM PROGRAMI 2025

İBB Şehir Tiyatroları Anadolu Yakası'nda Ekim 2025 programı, zengin ve çeşitli oyun repertuvarıyla sanatseverlere büyük bir seçenek sunuyor. Anadolu Yakası'nda bulunan sahnelerde birbirinden farklı temalar, dönem oyunları, klasik eserler ve yeni tiyatro metinleri sahneleniyor.

Öne çıkan sahneler arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi bulunuyor. Bu sahnelerde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik oyunlar sergilenmekte.

Programda özellikle yerli yazarların yeni oyunları, dünya tiyatrosunun klasikleşmiş eserleri ve güncel toplumsal temaları işleyen yapımlar yer almakta. Böylece Anadolu Yakası tiyatro izleyicisi, her zevke hitap eden oyunlarla buluşuyor.

İBB ŞEHİRLER TİYATROLARINA BİLET NASIL ALINIR?

İBB Şehir Tiyatroları biletlerini almak oldukça kolay ve pratik. 2025 sezonu için bilet satın alma seçenekleri şu şekildedir:

İnternet Üzerinden: İBB Şehir Tiyatroları'nın resmi web sitesi üzerinden tüm oyunların biletleri online olarak satın alınabiliyor. Bu yöntemle istediğiniz tarih ve saatteki oyunlara kolayca ulaşabilir, hızlı ödeme imkanıyla biletinizi alabilirsiniz.

Gişe Satışları: Sahne gişeleri bilet satışları için aktif. Özellikle sezon başlangıcı öncesi ve yoğun günlerde gişeden bilet almak mümkün.

Mobil Uygulamalar: İBB'nin resmi mobil uygulamaları üzerinden de bilet alımı sağlanabilmekte, kullanıcı dostu arayüzüyle hızlı işlem yapılabiliyor.

Telefon Rezervasyon: Bazı durumlarda telefonla rezervasyon imkanı da bulunmakta; detaylar ve güncel bilgiler resmi sayfalarda yer almakta.

Bilet alırken sezon programını takip etmek ve erken rezervasyon avantajlarından yararlanmak seyir keyfinizi artıracaktır.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI NEREDE 2025?

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul'un birçok semtinde farklı sahnelerle faaliyet gösteriyor. 2025 yılında da tiyatro sahneleri şehrin kültür hayatına renk katmaya devam ediyor.

Ana sahneler ve konumları:

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi: Şehrin merkezi Harbiye'de, İstanbul'un en prestijli sahnelerinden biri.

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi: Anadolu Yakası'nın kültür merkezi Kadıköy'de yer alıyor.

Fatih Reşat Nuri Sahnesi: Tarihi Fatih ilçesinde.

Gaziosmanpaşa Sahnesi ve Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi: Gaziosmanpaşa bölgesinde çocuklar için özel programlar.

Üsküdar Musahipzade Celal ve Kerem Yılmazer Sahnesi: Üsküdar'da, Anadolu Yakası'nın kalbinde.

Kağıthane Sadabad ve Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi: Kağıthane'de hem yetişkin hem çocuk tiyatrosu.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi: Sultangazi bölgesinde hizmet veriyor.

Ümraniye Sahnesi: Anadolu Yakası'nda tiyatro kültürünü yaygınlaştıran bir diğer önemli mekan.

Her sahnede farklı repertuvarlar ve oyunlar sergilenmekte olup, İstanbul'un dört bir yanındaki tiyatroseverler bu mekanlarda sanatla buluşuyor.