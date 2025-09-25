2025 GSB YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 Yılı GSB Yurt Yönetimi Personel Alımı süreci tüm adaylar tarafından heyecanla takip ediliyor. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, GSB Yurt Yönetimi Personel alımı sonuçları açıklandı mı sorusuna çevrildi. Peki, başvurular değerlendirildi mi ve sözlü sınav aşamasına kimler çağrılacak? GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir sorusu da adayların aklındaki en büyük merak konularından biri. Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve hangi tarihlerde sözlü sınavlar yapılacak? İşte tüm detaylar…

2025 GSB YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yılı Yurt Yönetim Personeli alım süreci, başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Başvurular 12 Eylül 2025 tarihinde sona erdi ve değerlendirme süreci hızla başladı. Peki, GSB yurt yönetimi personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bakanlık tarafından sonuçların Eylül ayının son haftasına kadar ilan edilmesi bekleniyor. Bu süreçte adayların heyecanı giderek artıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlara ulaşmak için Kariyer Kapısı platformunun takip edilmesi gerekiyor.

GSB YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB yurt yönetimi personel alımı başvuruları 12 Eylül'de tamamlanmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların belgeleri titizlikle incelenmeye başladı. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların Eylül ayının son haftasında açıklanması planlanıyor.

Adaylar, sonuçlar açıklandığında Kariyer Kapısı üzerinden kendi başvuru durumlarını ve sonuçlarını görüntüleyebilecek. Bu tarihlerde adayların sistem üzerinden düzenli olarak bilgilere erişim sağlamaları öneriliyor.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMA

Başvuruları onaylanan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılmaya hak kazanacak. 2025 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı sözlü sınavları 29 Eylül – 03 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sözlü sınav, Ankara'da sınav komisyonu tarafından yüz yüze yapılacak ve adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavın kriterleri ise şu şekilde:

Mesleki Alan Bilgisi (50 Puan): Görevin gerektirdiği genel mevzuat ve Bakanlık mevzuatı bilgisi.

İfade Yeteneği ve Kavrama Gücü (10 Puan): Bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme yeteneği.

Liyakat ve Göreve Uygunluk (10 Puan): Tutum, temsil kabiliyeti ve davranışların uygunluğu.

Özgüven ve İkna Kabiliyeti (10 Puan): Kişinin kendini ifade edebilme ve inandırıcılığı.

Genel Kültür ve Yeteneği (10 Puan): Genel bilgi ve yetenek düzeyi.

Bilimsel ve Teknolojik Açıklık (10 Puan): Yeniliklere açıklık ve teknolojik farkındalık.

Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Adaylar sınava kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) ile katılacak; başka belge kabul edilmeyecek.

Belirlenen tarihlerde sınava gelmeyen adayların sınav hakkı iptal edilecek. Ancak doğum, hastalık veya askerlik gibi mücbir sebeplerle katılamayan adaylar sınav tarihini belge ile değiştirebilecek.

Bakanlık, sınav yeri ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB yurt yönetimi personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sonuca erişebilecek. Platform, başvuru ve sınav sürecinin takip edilebileceği resmi kaynak olarak ön plana çıkıyor.

Adayların sistem üzerinde dikkatle giriş yapması ve sonuç duyurularını anlık takip etmesi, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.