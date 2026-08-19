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Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı Haber Videosunu İzle
Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı
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Vapur yolculuğu sırasında "fit-check" (kombin gösterme) akımına uyan Kardelen isimli mankenin çektiği video büyük ilgi gördü. Genç kadının kıyafetini sergilediği anlarda çevredeki vatandaşların şaşkınlık dolu meraklı bakışları kameraya saniye saniye yansıdı.

Günümüzde internet kullanıcılarının günlük kıyafetlerini takipçileriyle paylaşmak için sıkça başvurduğu "fit-check" akımı, bu kez bir vapur yolculuğuna taşındı. Kardelen isimli manken, vapur seyahati sırasında aniden ayağa kalkarak tarzını sergilediği anları kayda aldı.

YOLCULARIN BAKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise mankenin kıyafeti kadar, çevredeki insanların verdiği tepkiler oldu. Vapurda seyahat eden diğer yolcuların, ayağa kalkıp kameraya poz veren genç kadını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Kardelen, kamerasını sadece kendisine değil, etrafındaki insanların yüz ifadelerine de odaklayarak o anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim O:

Bit pazarını bile gördü tarih. Ama et pazarını ilk defa görüyor sanırım.

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