2025 Dini Günler Takvimi! 2025 Aşura günü, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet işleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi (Hicri takvim)

Yıl boyunca ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar, "2025 yılı dini günler takvimi" ile kandil gecelerini, Ramazan ve Kurban bayramı tarihlerini önceden öğrenmek istiyor. Bu özel günlerde yapılan duaların kabul olacağına inanan Müslümanlar için bu takvim büyük önem taşıyor. Peki, 2025 dini günler ne zaman başlıyor, kandil geceleri hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte, 2025 Dini Günler Takvimi!

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Üç Aylar; 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 Regaip Kandili; 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 Miraç Kandili; 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 Berat Kandili; 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Ramazan başlangıcı; 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 Kadir Gecesi; 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

2025 Ramazan Bayramı, 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 günlerinde kutlanacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 30 Mart 2025 Pazar günü,

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 31 Mart 2025 Pazartesi günü,

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 1 Nisan 2025 Salı günü kutlanacak.

KURBAN AREFESİ NE ZAMAN 2025?

2025 Kurban arefesi; 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geldi.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı; 6, 7, 8 ve 9 Haziran 2025 günlerinde kutlanacak.

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 6 Haziran 2025 Cuma günü,

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi günü,

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 8 Haziran 2025 Pazar günü,

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi günü kutlanacak.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

2025 Hicri yılbaşı; 26 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Aşure günü; 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 Mevlid Kandili; 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Üç Aylar; 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

2026 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 Regaip Kandili; 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.