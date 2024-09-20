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2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan?

2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan?
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KPSS ön lisans sonuçları açıklanmasının ardından 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir ve memur atama puanları merak ediliyor. KPSS Ön Lisans atama puanları, sınava katılan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 20 Eylül'de açıklanan KPSS Ön Lisans sonuçları ile adaylar, aldıkları puanları öğrendiler. Peki, memur atamaları kaç puan?

Memur adayları, kendi puanlarını ve tercih etmek istedikleri kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlayabilecekler. KPSS Ön Lisans puanları olan 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 ile hangi kurumlara yerleşilebilir? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ATAMALARI KAÇ PUAN?

KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön Lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre değişiklik göstermektedir.

2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan?

2024 KPSS ÖN LİSANS 50, 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

En son atama puanlarına göre, KPSS Ön Lisans'ta 50, 55 ve 60 puan ile atama gerçekleştiren bir kurum mevcut değil. Ancak, 65 ve üzeri puanlarla yapılan atamalara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI (LİNK)

2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan?

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu ve B Grubu Kadrolar olarak iki kategoriye ayrılmaktadır.

  • A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarında, özel yarışma sınavıyla girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan meslekleri kapsar. Ayrıca il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarını da içerir.
  • B Grubu Kadrolar; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekindeki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarını, il özel idareleri ve belediyeleri, bu kuruluşların kurduğu birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları kapsar. Bu grup, yukarıda (a) bendinde belirtilen meslekler dışında, kamu hizmetine ilk defa atama yapılacak kadro ve görevleri içermektedir.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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