2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan?

Memur adayları, kendi puanlarını ve tercih etmek istedikleri kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlayabilecekler. KPSS Ön Lisans puanları olan 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 ile hangi kurumlara yerleşilebilir? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ATAMALARI KAÇ PUAN?

KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön Lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre değişiklik göstermektedir.

2024 KPSS ÖN LİSANS 50, 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

En son atama puanlarına göre, KPSS Ön Lisans'ta 50, 55 ve 60 puan ile atama gerçekleştiren bir kurum mevcut değil. Ancak, 65 ve üzeri puanlarla yapılan atamalara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI (LİNK)

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu ve B Grubu Kadrolar olarak iki kategoriye ayrılmaktadır.