2024 BURDUR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Burdur'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Burdur Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Burdur'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mehmet Şimşek, CHP'den Ali Orkun Ercengiz ve İYİ Parti'den Namık Kemal Özkan yarıştı. Peki, Burdur'da hangi parti, kim önde? Burdur'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BURDUR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Burdur'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Şimşek, CHP'den Ali Orkun Ercengiz ve İYİ Parti'den Namık Kemal Özkan ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURDUR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Burdur Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Şimşek, CHP'nin adayı Ali Orkun Ercengiz ve İYİ Parti'nin adayı Namık Kemal Özkan kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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