2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek?
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2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar ve Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2023 hac kuraları ertelendi. Ardından, 2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar ve Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kuraları ertelendiğini duyurdu. 2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar ve Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek merak ediliyor. 2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek? Detaylar haberimizdedir…
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hasından, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." paylaşımında bulundu.
2023 HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Şubat'ta çekilmesi planlanan hac kuralarının, meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yüce Rabbimiz, ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/tk1yun6v5y— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 10, 2023