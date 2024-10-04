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2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?

2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?
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KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar bugün (4 Ekim) Cuma günü erişime açılıyor. Peki, 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor. Peki, 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar bugün (4 Ekim) cuma günü erişime açılıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı?

2022 LİSE KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI?

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanıp 24.11.2022 saat 10.00 sonuçlar erişime açılmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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