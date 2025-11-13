Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı. 20 şehidimizi taşıyan uçak ne zaman, saat kaçta nereye inecek?

ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğunu açıklarken, uçağın karakutusuna da ulaşıldı. Kayıp 1 askerimizin naaşına da ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK GÜRCİSTAN'DAN KALKTI

Şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye'ye getiriliyor. Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

Uçağın yaklaşık 2 saat içerisinde Ankara'ya inmesi bekleniyor.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

• Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

• Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

• Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

• Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

• Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

• Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

• Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

• Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

KARAKUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın karakutusuna ulaşıldı. Karakutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Karakutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi. Karakutu Türkiye'ye getirildi.