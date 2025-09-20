20 Eylül TV yayın akışı! Cumartesi hangi diziler var? TV'de bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

Cuma akşamı TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda yayınlanacak diziler belli oldu. Dizi severler, bu akşam hangi dizilerin ekranda olacağını araştırıyor. Cumartesi günü yayın akışı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Ateş Kuşları

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Aşk ve Gözyaşı

12:45 Gözleri KaraDeniz

16:30 Aşk ve Gözyaşı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arka Sokaklar

15:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

05:15 Bay Yanlış

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Halef

14:00 Yasak Elma

16:30 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

11:30 Çarpıntı

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Hareket Sekiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Yedi Numara

07:15 Benim Güzel Ailem

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Lingo Türkiye

12:40 Cennetin Çocukları

15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI