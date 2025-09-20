Haberler

20 Eylül TV yayın akışı! Cumartesi hangi diziler var? TV'de bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

20 Eylül TV yayın akışı! Cumartesi hangi diziler var? TV'de bu akşam hangi diziler yayınlanacak?
Güncelleme:
Cumartesi günü televizyon ekranları, farklı türlerde birçok yapımı izleyicilerle buluşturuyor. Gündüz ve gece kuşağında yayınlanan çeşitli programlar, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi film ve dizilerin yer alacağı büyük ilgi çekiyor. Peki, 20 Eylül TV yayın akışı! Cumartesi hangi diziler var? TV'de bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

Cuma akşamı TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda yayınlanacak diziler belli oldu. Dizi severler, bu akşam hangi dizilerin ekranda olacağını araştırıyor. Cumartesi günü yayın akışı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 05:30 Ateş Kuşları
  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Aşk ve Gözyaşı
  • 12:45 Gözleri KaraDeniz
  • 16:30 Aşk ve Gözyaşı
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arka Sokaklar
  • 15:00 Eşref Rüya
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 05:15 Bay Yanlış
  • 06:00 Karagül
  • 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Halef
  • 14:00 Yasak Elma
  • 16:30 Kıskanmak
  • 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 08:00 Arım Balım Peteğim
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Veliaht
  • 15:30 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 Show Ana Haber
  • 20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Menajerimi Ara
  • 08:30 İstanbullu Gelin
  • 10:00 Aramızda Kalsın
  • 11:30 Çarpıntı
  • 14:00 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 Sahipsizler
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Hareket Sekiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:45 Yedi Numara
  • 07:15 Benim Güzel Ailem
  • 10:00 Hayallerinin Peşinde
  • 11:00 Lingo Türkiye
  • 12:40 Cennetin Çocukları
  • 15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Tuzak
  • 08:00 Oynat Bakalım
  • 08:45 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 14:30 MasterChef Türkiye
  • 16:00 İtiraf Et
  • 20:00 MasterChef Türkiye
