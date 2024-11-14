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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

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20 Bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başlamasının ardından, öğretmen atama başvurusu onay için gereken belgeler ve son tarih ne zaman olduğu araştırılıyor. 20 Bin öğretmen atama başvuru ekranı ve tercihler nasıl yapılır merak ediliyor. Peki, Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman ve 20 Bin öğretmen atama tercih başvuruları nasıl yapılır araştırılıyor. Öğretmen atama tercih başvuruları nereden yapılır merak ediliyor. Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir….

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı, 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların, öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacağını belirten Tekin, tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16.00'da sona ereceğini kaydetti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU EKRANI

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?
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