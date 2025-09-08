İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İzmir Balçaova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 yaşındaki saldırganın yakalandığını açıkladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Olayı gerçekleştiren saldırganın yakalanma anı görüntülerinde "Allahu Ekber" diye bağırdığı ortaya çıktı. Bu esnada saldırgan çantasından sis bombası çıkarması üzerine polis memurlarının da "Vur vur vur" diye bağırdığı duyuldu.

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıda iki polisin şehit olduğunu bildirdi. Şehit olan polislerden birinin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olduğu bildirildi. Şehit olan diğer polisin ise polis memuru Hasan Akın olduğu açıklandı.

YARALI İKİ POLİSTEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda Ömer Amilağ ile Murat Dağlı isimli polisler de yaralandı. Tedavi altına alınan polislerden Amilağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıda bir vatandaşın da elinden yaralandığını söyledi. Elban, lise üçüncü sınıf öğrencisi olan saldırganın daha önce bir suç kaydı olmadığını söyledi.