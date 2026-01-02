Haberler

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

Güncelleme:
İstanbul Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra açlıktan hayatını kaybetti. 2 aylık bebeğin beslenmediği tespit edilirken anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı. Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayla ilgili konuşan komşu, "Bebeğin suratı bembeyazdı. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş" dedi.

  • 2 aylık bebek, doğumundan 55 gün sonra ağırlığı 3,2 kilogramdan 2 kilograma düşmüş ve karın bölgesinde içe çökme ile hayatını kaybetti.
  • Anne, bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi arayarak bebeği son 3 gündür beslemediğini söyledi.
  • Anne, bebeğin babası, anneanne ve dede olmak üzere 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı,bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"BEBEĞİN SURATI BEMBEYAZDI"

Bina sakini Gündüz Karabıyık, "Saat 21.00 sıralarında kapıya ambulans geldi. Camdan baktığımda aşağıdan 3 kişi çıktı. Ellerinde bir bebek vardı. Zaten bebeğin suratı bembeyazdı. Bir saat sonra bekçiler geldi. Yarım saat sonrada polisler geldi. İfade verir misin, dediler tabi dedim. Tabi tanıyorum, aşağı yukarı 10 senedir buradalar ama girip çıkarken merhaba, merhaba. Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım' ifadelerini kullandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıo.cocugu usesam:

yer yarılsada yerin dibine girsek..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Ülke bu kadar gelişti işte bu ülkenin geldiği son nokta ahlâk çöktü evlilik bitti aile bitti gençler evlenemiyor evlilik dışı ilişki çoğaldı boşanmalar arttı Sevgi saygı merhamet Yok adalet mi parası olan Adaleti istediği gibi kullanıyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Bekteş:

İnsanlar hasretle evlat edinmek için sırada bekliyor istemiyorsan ver devlete. aç bırakıp öldürmek ne hiç mi içi sızlamıyor insanların Allah ım merhamet versin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya bilir:

O bina sakini mi neyse işte oda suçlu. İş işten geçmiş dili çözülmüş. Senin komşuluğun batsın. Böyle olana kadar neyi bekledin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

ne bu yaa nasıl yaparsın o yavrucuğa böyle yaa? aynı şekilde açlıktan onları idam etmeliler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

