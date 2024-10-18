19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
19 nerenin plakası? Karayollarında seyreden motorlu taşıtların ön ve arkasında yer alan tabelalara araç plakaları denir. 19 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait? sorusu sık sık araştırılıyor. Beyaz zemin üzerinde siyah harf ve rakamlardan oluşan bu plakalar, araçların tescil belgeleri olarak önemli bir işlev taşır. 19 plaka hangi ile ait? Peki, 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 19 plaka nerenin?
19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 19 plaka nerenin ve 19 plaka hangi harf olduğu sorgulanıyor. Plakalar, aracın trafikte denetlemesine olanak tanırken, aynı zamanda sahibine hukuki sorumluluklar da yükler. 19 plaka nerenin plakası olduğu araştırılıyor. 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Detaylar haberimizdedir…
19 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?
Türkiye'de 19 plaka numarasına sahip il, Çorum'dur.
ÇORUM İLÇE PLAKA KODLARI NEDİR?
Merkez'de kullanılan kodlar;
AC 001 – AZ 999
DA 001 – DZ 999
EN 001 – EP 999
EF 001 – EF 999
EA 001 – EA 999
KA 001 – KZ 999
ES 001 – ET 999
EV 001 – EZ 999
M 0001 – M 3000
T 0001 – T 0999
S 0001 – S 3000
Alaca'da kullanılan kodlar;
M 3001 – M 3500
T 2501 – T 3000
LC 001 – LZ 999
LA 001 –LZ 999
S 3001 – S 4000
Bayat İlçesi kodlar;
PA 001 – PC 999
T 3001 – T 3050
M 3501 –M 4000
S 7001 – S 7500
İskilip ilçesi kodlar;
M 4001 – M 4500
S 4001 – S 4500
FC 001 – FZ 999
FA 001 – FA 999
T 2001 – T 2500
Mecitözü ilçesi kodlar;
M 4501 – M 5000
NA 001 – ND 999
NC 001 – ND 999
S 4501 – S 5000
T 4000 – T 4500
Osmancık ilçesi kodlar;
EU 001 – EU 999
HA 001 – HF 999
HH 001 – HH 999
M 5001 – M 5500
S 5001 – S 6000
T 1501 – T 2000
EC 001 – EC 999
EH 001 – EH 999
EL 001 – EL 999
Ortaköy ilçesi kodlar;
M 6501 – M 7001
S 8001 – S 8500
ZA 001 – ZA 999
Kargı ilçesi kodlar;
RC 001 – RE 999
S 7501 – S 8000
M 6001 – M 6500
RA 001 – RA 999
Sungurlu ilçesi kodlar;
S 6001 – S 7000
SA 001 –SK 999
T 1000 – T 1500
ER 001 – ER 999
M 5501 – M 6000
ED 001 –EE 999
EK 001 – EK 999
TÜRKİYE PLAKA KODLARI
01 - Adana
02 - Adıyaman
03 - Afyon
04 - Ağrı
05 - Amasya
06 - Ankara
07 - Antalya
08 - Artvin
09 -Aydın
10 - Balıkesir
11 - Bilecik
12 - Bingöl
13 - Bitlis
14 - Bolu
15 - Burdur
16 - Bursa
17 - Çanakkale
18 - Çankırı
19 - Çorum
20 - Denizli
21 - Diyarbakır
22 - Edirne
23 - Elâzığ
24 - Erzincan
25 - Erzurum
26 - Eskişehir
27 - Gaziantep
28 - Giresun
29 - Gümüşhane
30 - Hakkâri
31 - Hatay
32 - Isparta
33 - Mersin
34 - İstanbul
35 - İzmir
36 - Kars
37 - Kastamonu
38 - Kayseri
39 - Kırklareli
40 - Kırşehir
41 - Kocaeli
42 - Konya
43 - Kütahya
44 - Malatya
45 - Manisa
46 - Kahramanmaraş
47 - Mardin
48 - Muğla
49 - Muş
50 - Nevşehir
51 - Niğde
52 - Ordu
53 - Rize
54 - Sakarya
55 - Samsun
56 - Siirt
57 - Sinop
58 - Sivas
59 - Tekirdağ
60 - Tokat
61 - Trabzon
62 - Tunceli
63 - Şanlıurfa
64 - Uşak
65 - Van
66 - Yozgat
67 - Zonguldak
68 - Aksaray
69 - Bayburt
70 - Karaman
71 - Kırıkkale
72 - Batman
73 - Şırnak
74 - Bartın
75 - Ardahan
76 - Iğdır
77 - Yalova
78 - Karabük
79 - Kilis
80 - Osmaniye
81 - Düzce