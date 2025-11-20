Haberler

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine attığı 18 yıl sonra tespit edilip tutuklanan Emine Nilay Özkan'ın inşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını öne sürdü.

  • 27 Mayıs 2007'de İzmit'in Yahyakaptan Mahallesi'nde çöpte ölü bulunan kız bebeğin annesi Emine Nilay Özkan'ın parmak izi ve DNA'sı 18 yıl sonra eşleşti.
  • Emine Nilay Özkan, inşaat sektöründe proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olarak tanımlanıyor.
  • Emine Nilay Özkan, mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı.

BEBEK İLE DNA 18 YIL SONRA EŞLEŞTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan'ın parmak izi eşleşti.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, bebekle DNA'sı da eşleşen Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, gözaltına alındı. Özkan, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KATİL, İŞ KADINI ÇIKTI

İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olan Emine Nilay Özkan'ın farklı sivil toplum kuruluşları, dernek ile odalarda da aktif görev aldığı da öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; olayın gerçekleştiği tarihte yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden çok erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, alkolün etkisiyle hangi ilişkisinden hamile kaldığını bilmediğini ve hamile olduğunu da kimseye söylemediğini belirtti.

LAVABODA DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİ ÇÖPE ATTIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinin devamında olay gününü de anlatan Özkan; kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, lavaboda düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını öne sürdü. Korktuğunu dile getiren Özkan, kutuya koyduğu bebeğini çöpe attığını ve yıllardır olayın yüküyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

